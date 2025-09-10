Adrian Mutu știe cine ar trebui să pregătească naționala

România a înregistrat un rezultat dezamăgitor în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, remizând 2-2 cu Cipru, iar viitorul pe banca tehnică a echipei naționale rămâne un subiect aprins. După această partidă, fostul internațional și antrenor Adrian Mutu a decis să ofere un punct de vedere clar asupra celui care ar trebui să conducă naționala.

Mutu consideră că Mircea Lucescu merită să-și continue mandatul ca selecționer chiar dacă rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor.

În cazul în care Lucescu se va retrage, Mutu îl vede pe Gică Hagi drept cea mai logică soluție pentru postul de selecționer, însă a remarcat o potențială problemă de conflict de interese din cauza faptului că Hagi este proprietarul unui club de fotbal.

Mutu a mai subliniat că Hagi cunoaște foarte bine lotul și a format majoritatea jucătorilor, ceea ce ar face continuarea naturală a proiectului naționalei.

„(n.r. – Dacă crede că vine Gică Hagi la echipa națională) Nu cred că vine Hagi. Cred că ar trebui să rămână Lucescu. Dacă nea Mircea decide să nu mai rămână, atunci trebuie să aduci pe cineva.