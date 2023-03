Adrian Mutu surprinde după succesul Rapidului la Botoșani: „Dragoș Grigore nici nu trebuia să fie nici în lot”

Rapid a câștigat în deplasare, cu FC Botoșani, în Etapa a 28-a a Superligii, printr-un gol marcat în minutul 90+4.

Adrian Mutu s-a răzgândit în ultimul moment și l-a inclus în lot pe Dragoș Grigore

Eroul echipei alb-vișinii a fost fundașul Dragoș Grigore, care a înscris din foarfecă, mingea fiind centrată de pe stânga de Jayson Papeau. Ambii jucători au fost rezerve în acest meci.

Mai mult, chiar Dragoș Grigore nici măcar nu trebuia să fie pe foaia de joc. „Chiar vorbeam cu Dragoș Grigore că nu trebuia să fie nici în lot.

Am vrut să facem antrenament cu el în sală înainte de meci, dar m-am răzgândit pe moment și se pare că a mers bine. Am trecut de la agonie la extaz într-un minut. Mă bucur că am câștigat acest meci pe un teren greu.

Am întâlnit o echipă bună, a fost un meci echilibrat, dar mă bucur că și-a spus cuvântul calitatea noastră. Am fost puțin frustrat la 1-1. Speranța moarte ultima și, cât au mai fost minute, tot timpul am sperat.

Papeau a fost călcat atunci când a sărit la cap, dar a intrat foarte bine, a dat pasă la golul doi. Mă bucur că cei care au intrat au contribuit la această victorie. Vrem să ajungem cât mai sus, la asta lucrăm, la asta sperăm.

Urmează un meci complicat cu Hermannstadt. Ei nu sunt într-o perioadă foarte bună și sunt o echipă periculoasă”, a spus Mutu.

În urma victorie de la Botoșani, prima în deplasare de la jumătatea lunii octombrie (2-0 cu FC Hermannstadt), Rapid a urcat, provizoriu, pe locul 3. Echipa antrenată de Adrian Mutu poate fi depășită de FCSB, dacă învinge, mâine, Petrolul, pe teren propriu.