Adrian Mutu, surprins de prestația lui Dinamo din Superliga

Dinamo continuă parcursul pozitiv în SuperLiga României, obținând a 5-a victorie, după ce s-a impus clar în deplasare, 3-0 la Ploiești, în fața Petrolului. Golurile au fost marcate de Cîrjan (minutul 44), Armstrong (60) și Sivis (90+6), consolidând forma bună a echipei lui Zeljko Kopić.

Cu toate acestea, Adrian Mutu, fost internațional, a reacționat la prestația „Câinilor” după cele 9 etape de campionat, apreciind că rezultatele obținute de Dinamo sunt în linie cu nivelul echipei și adversarii mai slabi întâlniți până acum. Mutu consideră că Dinamo are nevoie de întăriri semnificative pentru a putea conta cu adevărat în lupta pentru titlu, subliniind că, în opinia sa, echipa nu are încă forța necesară să se bată la egalitate în play-off.

„Dinamo mi se pare în nota ei. În afară de începutul dificil pe care l-a avut, și-a revenit și e pe drumul ei. Dinamo e o echipă bună cu echipele medii spre slabe. (n.r. despre victorie în fața FCSB-ului) A bătut după 10 ani, se mai întâmplă și câte o excepție. Și Rapid i-a bătut anul trecut de două ori pe FCSB. Nu asta e ideea, că nu te compari cât de bun ești atunci când bați pe FCSB. Cred că Dinamo mai are nevoie de întăriri, de jucători mult mai buni ca să emită pretenții la campionat.