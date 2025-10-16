Adrian Mutu va colabora cu Fiorentina

Adrian Mutu şi-a deschis academie de fotbal în Bucureşti, iar acum a început o nouă colaborare cu Fiorentina.

„Fiorentina e încântată să anunţe colaborarea cu Academia Adrian Mutu. Această afiliere reprezintă un pas fundamental în misiunea Academiei de a-şi creşte jucătorii tineri în linie cu cele mai înalte standarde europene.

Mulţumită acestui acord, jucătorii legitimaţi vor avea acces la toate metodele de antrenament, programele tehnice şi valorile sportive pe care le au şi cei din Academia Viola.

Această colaborare include un schimb de know-how între staff-urile tehnice din România şi Italia, cu privire la sesiunile de antrenament.

Prin această afiliere, Academia Adrian Mutu şi Fiorentina îşi continuă angajamentul pentru dezvoltarea tinerilor, cu focus pe profesionalism, pasiune şi viitor” , a fost anunţul oficial făcut de Florentina.