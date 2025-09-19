Adrian Mutu, verdict în cazul unui grand din Superliga: „Are nevoie de cinci transferuri să se bată la campionat!”

Fostul internațional nu e 100% de o formație cu un start surprinzător de bun în acest sezon.

„Briliantul” consideră că echipa lui Zeljko Kopic are nevoie de cel puțin cinci transferuri pentru a-și ridica nivelul. În special, fostul atacant a evidențiat lipsa unor jucători decisivi în ofensivă, acolo unde Dinamo nu are încă un fotbalist capabil să marcheze constant.

„Vreo cinci jucători le-ar trebui. În primul rând un atacant care sare de 20 de goluri. Eu vorbesc de pretenții de campionat, da? Toate echipele care s-au bătut la campionat au avut atacanți de 20 de goluri pe sezon. Apoi, și bancă solidă, pentru că intervin accidentări și cartonașe, iar atunci lipsurile ies la iveală”, a spus Mutu la Fanatik.

În următoarea rundă, Dinamo București primește vizita celor de la Farul Constanța. „Marinarii” se situează pe locul #9 în Superliga, în timp ce formația din Ștefan cel Mare stă pe podium, pe poziția #3, cu 18 puncte.