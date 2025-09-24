Adrian Popa trage semnalul de alarmă după înfrângerea rușinoasă: „Mentalitatea contează la Steaua!”

Steaua București a suferit o înfrângere usturătoare, 0-3 în deplasare cu Chindia Târgoviște, în etapa a 7-a din Liga 2, iar veteranul Adrian Popa a rupt tăcerea, lansând un semnal de alarmă privind situația echipei din Ghencea.

După partida de la Târgoviște, Popa a recunoscut că echipa traversează momente dificile, cu 11 goluri primite în doar 7 meciuri și două înfrângeri deja acumulate în acest sezon. Popa a subliniat că el, ca jucător, se supune deciziilor antrenorului și că cei din conducerea clubului trebuie să găsească soluții pentru redresare.

„Nu prea pot să comentez. Întrebați antrenorul, el este cel mai în măsură. Dacă aș spune eu ceva, atunci aș intra în conflict cu antrenorul. El trebuie să tragă concluzii și să vadă cine a greșit. Eu sunt doar jucător, mă subordonez antrenorilor și când se apelează la mine trebuie să dau totul.

Noi sperăm să fie un accident, doar că am primit multe goluri în începutul acesta de sezon. Anul trecut, pe vremea asta, cred că nici jumătate nu încasasem. Asta se reflectă și în clasament, e clar. Deja am pierdut două meciuri până acum. Nimeni din club nu este mulțumit. Trebuie să găsească soluții cei care sunt în club”, a spus Adrian Popa, pentru digisport.ro.