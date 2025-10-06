Adrian Porumboiu a dat verdictul despre arbitrajul lui Istvan Kovacs din FCSB – Universitatea Craiova

Adrian Porumboiu a făcut o analiză dură a prestației arbitrului Istvan Kovacs în derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-0. Porumboiu a catalogat prestația lui Kovacs drept „stânjenitoare”, subliniind că arbitrul a fost salvat de intervențiile corecte ale lui Sorin Costreie, cel din camera VAR. Criticile s-au concentrat mai ales pe primul penalty dictat de Kovacs pentru FCSB, considerat de Porumboiu o „glumă de penalty” care nu ar fi fost acordată nici măcar de un arbitru nespecializat.

Fostul arbitru a apreciat că înaintea acestui penalty, Universitatea Craiova ar fi trebuit să primească fault la o fază asupra lui David Matei, o împingere clară ce a fost trecută cu vederea, ceea ce ar fi schimbat decizia ulterioară. Porumboiu a subliniat că Kovacs trebuia să revadă acea fază premergătoare penalty-ului, iar lipsa unei astfel de intervenții a fost o eroare importantă. La al doilea penalty dictat, intervenția VAR a fost decisivă deși decizia putea fi pusă sub semnul întrebării în funcție de poziția contactului. Pentru al treilea penalty nu a avut comentarii negative, considerând decizia corectă.

O prestație stânjenitoare pentru un arbitru care e la nivelul la care a ajuns Kovacs. Noroc că a fost salvat de Costreie, din camera VAR. Merita nota 10 cu felicitări dacă ar mai fi avut o intervenție. Să le luăm pe rând. Primul penalty acordat a fost o glumă. Nu poți să crezi… Niciun arbitru, nici dacă-l iei de pe tăpșan și-l aduci să arbitreze, nu ar fi dat. E jignitor pentru Kovacs, având în vedere nivelul la care e, dar și pentru arbitraj. A fost o glumă de penalty.

La al doilea penalty dictat, la care a intervenit VAR-ul, se poate face o singură precizare: dacă acel contact, de la nivelul picioarelor, a fost pe linie sau în careu. În acest caz, e lovitură de pedeapsă. Nu sunt comentarii.

Doar dacă Sorin Costreie îi cerea lui Kovacs să vadă faza premergătoare, nu cred că mai acorda penalty. În prealabil a fost un fault asupra lui Matei. Acea intervenție se sancționează. E o împingere. Matei a fost scos de pe linia perpendiculară pe care ataca poarta. A fost fault.

Dacă Costreie avea inteligența să spună «Vezi faza de la început» și aprecia că nu a fost fault, era în regulă. Aici se poate interpreta. Kovacs trebuia să vadă acea fază. Dacă aprecia că nu e fault, probabil că am apreciat eu greșit. Dar trebuia să revadă faza. Costreie trebuia să-l anunțe pe Kovacs. E o fază de comentat.

Matei avea o acțiune în viteză, perpendiculară pe poartă. Iar Kovacs trebuia să vadă ce l-a împiedicat. A avut cădere de calciu? A fost lovit? A fost împins? Dar nu poți să treci cu nonșalanță peste acea fază, care s-a transformat în penalty. Faza a continuat, nu s-a oprit.

La al treilea penalty nu sunt comentarii. Nu sunt probleme. Atingea mingea cu mâna. Oricum, nu mă așteptam la o asemenea prestație", a declarat Adrian Porumboiu pentru gsp.ro.