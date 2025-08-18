Adrian Porumboiu a lămurit faza care l-a enervat pe Gigi Becali în Rapid – FCSB 2-2. „Nu poate fi decât o lipsă de calciu”. Îl laudă pe Istvan Kovacs!

Rapid a revenit spectaculos de la 0-2 la 2-2 în derby-ul cu FCSB. Koljic a marcat golurile giuleştenilor care au evitat, în prelungiri, înfrângerea în derby. Roş-albaştrii au invocat un fault la primul gol al bosniacului.

Adrian Porumboiu a lămurit faza care l-a enervat pe Gigi Becali în Rapid – FCSB 2-2

Adrian Porumboiu a lăudat prestaţia lui Istvan Kovacs, spunând că a arbitrat impecabil şi nu se pune problema să fie fault la primul gol marcat de Elvir Koljic:

„Am văzut o echipă slabă de tot, Rapid. Nu credeam că poţi să transferi jucători dintr-o ţară în care sunt mai mulţi fotbalişti decât locuitori, mă refer la Kosovo. Sunt jucători care nu spun nimic.

Un joc trist, dezolant. De partea cealaltă, o echipă bunicică. Nu aş spune bună, aşa cum a fost FCSB anul trecut. Revenind la chestiunea de arbitraj, nu este fault, doar la baschet se poate da (n.r. la faza primului gol al lui Koljic).

„E lipsă de calciu. Ditamai jucătorul, să cazi aşa…”

Regulamentar, lucrurile sunt clare. Împinge cu o forţă disproporţionată. Gândindu-mă la acelaşi jucător şi la faza golului doi, cred că e vorba de medicamentaţie. E lipsă de calciu. Ditamai jucătorul, să cazi aşa…

Mulţi văd, puţini pricep. La ambele faze cade prea uşor. Exact aceleaşi faze, aceleaşi căderi pe care nu poţi să ţi le explici unui jucător de forţă. Nu te poţi aştepta să vezi fault la orice împingere.

Arbitri trebuie să lase jocul bărbătesc. Norocul surâde şi unora, nu doar altora. Kovacs nu este preferatul meu, dar a arbitrat foarte bine, nu s-a implicat. Ce poţi să îi spui unuia care a arbitrat foarte bine.