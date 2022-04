Adrian Porumboiu a scos la iveală adevărul: ,,Nu mi-e rușine cu ce am făcut”

Adrian Porumboiu a mărturisit că în perioada în care o patrona pe FC Vaslui, dicta mutările din teren. Fostul patron de la FC Vaslui transmite că, de fiecare dată, lua deciziile potrivite pentru echipă.

Adrian Porumboiu susține că astfel de momente au loc și la un nivel fotbalistic mai înalt și a povestit și a dat exemplu un episod de la un meci AC Milan – Barcelona, când Silvio Berlusconi i-ar fi impus o schimbare lui Carlo Ancelotti.

,,Nu trebuie să se prescrie. Ce am făcut, am făcut. Nu trebuie să mă comparați cu Gigi. Ce am făcut, am făcut. Am intervenit. Nu pot să spun că nu am intervenit. Făcea și Berlusconi la Milan. Eu am auzit treaba asta. Am stat în fața lui, eram observator la Milan cu Barcelona.

L-a chemat pe Galliani și i-a transmis lui Ancelotti să facă o schimbare. S-a făcut schimbarea. Toată lumea se amestecă. Pe banii lui, pot să se amestece. Eu am intervenit și nu mi-e rușine cu ce am făcut. De câte ori am intervenit am făcut-o bine”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit As.ro.