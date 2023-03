Adrian Porumboiu, criticat vehement de un fost jucător de la FC Vaslui: „Îmi înjuri copilul și soția… Mai aveam și restanțe salariale!”

Adrian Sălăgeanu, fostul jucător de fotbal român, a vorbit recent despre fostul său patron de la FC Vaslui, Adrian Porumboiu.

Mai exact, Sălăgeanu a dezvăluit că Porumboiu i-a jignit familia atunci când a mers să își ceară salariile restante. Iată ce a spus.

„Îmi înjuri copilul și soția… Mai aveam și restanțe salariale!”

„Dânsul vorbea multe și făcea puține. Supărarea mi-a trecut, dar mai mult sunt scârbit sau dezamăgit de atitudinea pe care dânsul a avut-o față de mine. Dacă eu joc meci de meci, tu spui că-mi dai banii, dar apoi mă înjuri? Îmi înjuri copilul și soția… ce să mai zic despre acel om? Aveam restanțe salariale.

Am mers la el și i-am spus că am nevoie de bani, că am copil, dar am fost înjurat! S-au spus mult mai multe lucruri. Probabil că așteptau să reacționez într-un fel, să fac un pas greșit, dar eu sunt un om civilizat, așa cum m-a învățat mama mea. A fost o dezamăgire, dar viața merge înainte. Am rămas cu un gust amar după acest episod”, a mărturisit Adrian Sălăgeanu, potrivit GSP.