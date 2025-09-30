Adrian Porumboiu: „Dacă se vor menține pozițiile în clasament ar fi cel mai cinstit campionat”

Fostul investitor de la FC Vaslui, Adrian Porumboiu, e încântat de modul în care arată acum clasamentul din Superligă.

„Dacă se vor menține pozițiile în clasament ar fi cel mai cinstit campionat care s-a desfășurat în România. Locul celor două mari campioane (n.r. – ironie la FCSB și CFR) e acolo. Ar fi un campionat corect. Eu știu mai multe despre cele două echipe, nu am spus-o niciodată, n-are rost.

Botoșani are un joc de play-off. E o formulă curată, așa este bine cum este acum. Eu nu spun că nu se vor schimba lucrurile, cel puțin din punctul meu de vedere, gândindu-mă la un aspect de integritate al fotbalului românesc de campionate întregi.

Hai să ne uităm la ce s-a întâmplat și când activa Vasluiul, câte aranjamente erau. Acum nu mai pot să spun treaba asta. Ar însemna că lumea se îndreaptă, mă refer la fotbalul românesc.

E bine așa. Noi, am cheltuit 50 de milioane de euro și s-a curățit al dracului de tare fotbalul românesc…(n.r. – râde) Lua cine trebuia, arbitrii, tot felul de lucruri incorecte. Eu am tot dreptul să vorbesc despre fotbal în România pentru că am fost un arbitru care am arbitrat atâția ani în prima ligă, aproape 14 ani. Nicio echipă nu a îndrăznit și nu a reușit să mă corupă nici măcar cu 5 lei.

Am făcut o echipă frumoasă la Vaslui, am investit foarte mult, o echipă cu fotbaliști adevărați, dar nu se putea lua campionatul, asta e clar. Erau prea multe aranjamente, șmecherii, bani veniți din toate direcțiile.

Mai aveam puțin și banii veneau de la casele de prostituate. Bani care miroseau a… nu vreau să spun a ce. Asta este treaba. Cei care sunt acum în suferință probabil că vine un moment în care se plătesc toate în viață. Există un decont, dacă s-ar produce anul ăsta aș fi foarte bucuros”, a declarat Porumboiu, pentru fanatik.ro.