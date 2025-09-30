Adrian Porumboiu este pregătit să investească într-un club din Superliga: ”De ce să ia campionatul?”

Adrian Porumboiu, fostul arbitru și patron de la FC Vaslui, a anunțat că ia în calcul o revenire în fotbal.

Totuși, omul de afaceri a precizat că intenționează să fie sponsor, în contextul în care FC Botoșani este pe punctul de a obține o finanțare din partea lui.q

”Una e sponsorizarea, alta e să fii acționar. În nici un caz nu intru, nu mă gândesc la implicarea mea ca finanțator la echipă. E una să faci o sponsorizare, la câte sponsorizări am făcut și la câți oameni am ajutat…

(n.r. ați vorbit și de sume cu domnul Iftime?) Nu, a fost așa o discuție, am spus că mă bucur de fiecare rezultat și probabil că se va ajunge și la o sponsorizare, dar deocamdată nu e nimic cert. M-ar bucura ca Valeriu Iftime să se gândească la titlu. De ce nu, să ia Botoșaniul campionatul? Dar, echipa care mi se pare cea mai bună e Craiova”, a spus Adrian Porumboiu, potrivit Fanatik.ro.