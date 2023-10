Adrian Porumboiu face notă discordantă „Pe Edward Iordănescu îl văd un antrenor de mare perspectivă”

Naționala de fotbal a României este lider în Grupa I preliminară pentru CE 2024, într-o conjunctură aparte.

„Eu am spus foarte clar că ne vom califica și rămân la aceeași părere”, spune Adrian Porumboiu

Formația pregătită de Edward Iordănescu a urcat pe primul loc, cu 16p. Următoarele trei clasate, însă, au jucat mai puține partide, din cauza situației conflictuale existentă în Fâșia Gaza.

Concret, meciul Israel – Elveția se va juca pe 15 noiembrie, iar partida Kosovo – Israel a fost amânată de UEFA pentru o dată ce va fi stabilită ulterior. Elveția are 15p, Israel are 11p, iar Kosovo are 7p.

Într-un cor de critici vehement la adresa evoluției naționalei, fostul arbitru și patron Adrian Porumboiu face notă discordantă.

„Eu am spus foarte clar că ne vom califica și rămân la aceeași părere. O echipă care încearcă să închege un colectiv. Văd că rezultatele sunt pe măsură, chiar dacă alții au alte pretenții. Din moment ce nu ai pierdut niciun meci, cred că suntem într-un trend mai mult decât mulțumitor și de calificat ne vom califica.

Fără să vrem și fără să ne dorim treaba asta participăm și cu o ‘susținere’ din partea necazului extraordinar de mare pe care îl au israelienii. În condițiile astea nu se pun probleme pentru calificarea echipei. Vedem mai departe”, a spus fostul arbitru.

„Lucrurile vor evolua în sensul pe care ni-l dorim”, este convins fostul arbitru

Adrian Porumboiu este ferm convins că și evoluția naționalei se va îmbunătăți în perspectiva competiției de anul viitor, organizată de Germania.

„Eu cred că și mai departe lucrurile pot evolua în sensul dorit și mai mult decât orice sunt câțiva jucători care merită toată atenția din partea noastră. Să-i respecți, pentru că atunci când îi respecți te vor respecta și ei pe tine, mă refer ca suporter.

Mai e până la turneul final, dar probabil că lucrurile vor evolua în sensul pe care ni-l dorim pentru că ei vor crește cu meciuri câștigate, cu calificare, cu prezența acolo. Va constitui o platformă serioasă pentru a-și ridica ștacheta.

Și ei ca jucători de valoare care abia așteaptă să prindă contracte serioase, și în ansamblu ca echipă națională pe care toți ne-o dorim, indiferent de simpatiile noastre în campionatul intern, și ai cărei susținători trebuie să fim”, a mai spus fostul arbitru, potrivit Fanatik.

„Pe Edward Iordănescu îl văd un antrenor de mare perspectivă”, anunță Adrian Porumboiu

Fostul patron de la FC Vaslui nu a ezitat să-l laude pe selecționer. „Sunt unul dintre cei, mulți, puțini, nu am făcut niciun sondaj în sensul ăsta, care îl apreciază pe Edi.

Îl știu, îl cunosc, a lucrat în două tranșe aici la Vaslui și știu cât de preocupat și cât de studios este în ceea ce întreprinde ca antrenor. A și jucat aici.

Ne cunoaștem foarte bine și știu ce îi poate pielea, în sensul pozitiv. Am mare încredere în el și, contrar unora, îl văd un antrenor de mare perspectivă ținând cont și de vârsta care este una destul de fragedă pentru națională.

Discut cu el printre picăturile de timp pe care le are și el, pe care le am și eu, ne salutăm, ne respectăm, atât și nimic mai mult.

L-am văzut cum pregătește jocurile importante atunci când jucam în preliminariile Champions League și mi-a dat o impresie cu totul remarcabilă”, a mai transmis Porumboiu.