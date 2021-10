Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe unul dintre jucătorii de la FC U Craiova 1948: „Cred că are ceva pe creier”

FC U Craiova a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, scor 0-2, de rivala locală CSU Craiova, în etapa a 11-a a Ligii 1.

Fostul arbitru și patron de la FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a vorbit despre meciul dintre cele două rivale.

„Portarul a făcut o gafă. În loc să degajeze, se duce fundașul la un metru de el. Asemenea naivități… Restul nici n-a mai contat.

După, italianul ăla nu știu unde s-o fi trezit. La atacuri din astea ce poți să zici? Cred că are ăla ceva pe creier. N-ai cum să înțelegi un jucător care se duce și lovește, când mingea era în brațe la portar. O fi făcut vreun sport din ăsta de contact.

Merita roșu și două palme. Ce legătură are să desfaci brațul și să-l lovești? S-o fi crezut la volei și a zis că gâtul lui ăla e vreo minge de volei. Sunt două faze la care nu are ce să facă Adi Mutu. Păcat de banii pe care îi cheltuiește omul ăla (n.r. Adrian Mititelu) și de munca lui Adi Mutu. Eu n-am mai văzut asemenea faze.

Nici nu poți să privești. În prima repriză au pasat bine vreo 30 de minute cei de la echipa lui Mititelu. Iar arbitrul nu știu cum poate să-i lase cu tricourile alea. Or fi avut alte preocupări.

Categoric, dacă arbitrul avea ceva probleme de vedere, putea să ceară schimbarea tricourilor. N-ai voie să faci treaba asta, sunt niște reguli foarte clare. Meciul s-a rupt în minutul 55 când au pasat ăia. Îl omoară tehnica și pe Diallo ăla. Nu e prima dată când greșește„, a spus Adrian Porumboiu, conform Fanatik.

Fostul arbitru este de părere că Adrian Mutu trebuia păstrat.

„Mie îmi pare rău și de Mutu, și de Mititelu, pentru că omul a băgat bani. Mutu trebuia să rămână și să scoată corabia de acolo. Dar îi e și lui greu când are jucători care fac greșeli din alea.

Nu poți să-i antrenezi. În fotbal, se poate antrena viteza, tehnica, dar prostia n-o poți antrena. E prostie curată și la primul gol, și la faza de eliminare„, a spus Adrian Porumboiu, conform sursei citate.

Acest meci a fost al şaptelea consecutiv fără victorie pentru nou-promovată. FC U Craiova ocupă locul 13, cu nouă puncte. Mutu a preluat echipa olteană vara trecută. Anterior, el a mai pregătit echipa FC Voluntari, formaţia de tineret a clubului Al Wahda şi naţionala de tineret a României.