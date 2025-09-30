Adrian Porumboiu revine în forţă în SuperLiga: „Voi fi mai mult decât un susţinător!”. La ce echipă se implică financiar: „Am cheltuit 50 de milioane de euro!”

Adrian Porumboiu a condus timp de 10 ani destinele clubului FC Vaslui, însă în 2013 s-a retras oficial de la conducerea grupării. 12 ani mai târziu, omul de afaceri se implică din nou financiar la o grupare din Superligă. Este vorba despre revelația acestui start de sezon, FC Botoșani, iar fostul mare arbitru a vorbit despre această situație.

Adrian Porumboiu revine în Superliga

Adrian Porumboiu a dezvăluit că a purtat discuții cu patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime. Fostul mare arbitru a anunțat că va fi „mai mult decât un susținător” al grupării, iar acesta a lansat acuze dure la adresa celor de la FCSB și CFR Cluj, care se află momentan într-o situație dificilă în clasament.

„Discuția pe care am avut-o cu domnul Iftime este clară, în sensul în care, prima dată mă declar mai mult decât un susținător al echipei FC Botoșani, care are un joc plăcut, care îi va permite în mod cert să intre în play-off și m-aș bucura.

E partea asta a Moldovei care trebuie să scoată nasul sus. Dacă nu am putut eu, cu o echipă super, să iau campionatul… Poate, cine știe, Botoșaniul, de ce să ne mire.

La fotbalul care se joacă în România la ora actuală, cu echipe galonate, care mai mult, în afară de galoanele respective, mai au și lucruri pe dedesubt, care sunt ascunse, e bine așa.

M-aș bucura ca Botoșaniul să fie în prim-planul Ligii 1 ca și clasament. Dacă se va menține poziția în clasament, cu echipele astea super galonate, cred că ar fi cel mai cinstit campionat care se desfășoară în România.

Locul celor două mari campioane e acolo unde este acum. Eu știu mai multe despre cele două echipe și n-am spus niciodată în față niște lucruri care nu trebuiau să se petreacă în fotbalul nostru”, a afirmat Adrian Porumboiu