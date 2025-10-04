Adrian Porumboiu revine în fotbalul românesc. Ce pregătește fostul patron al lui FC Vaslui pentru revelația sezonului

Adrian Porumboiu, fostul patron al FC Vaslui, a confirmat că este în discuții cu Valeriu Iftime pentru o posibilă sponsorizare a FC Botoșani, dar a exclus categoric o revenire ca finanțator sau acționar al clubului. Deși nu a fost implicat direct în fotbal în ultimii ani, Porumboiu a fost impresionat de parcursul echipei moldovenești, care ocupă locul 3 în Superliga României după 11 etape.

Adrian Porumboiu a subliniat că discuțiile cu Valeriu Iftime sunt în stadiu incipient și se concentrează exclusiv pe o colaborare de tip sponsorizare. Porumboiu a adăugat că i-ar plăcea ca o echipă din Moldova să câștige titlul, mai ales că proiectul său de la FC Vaslui nu a reușit să aducă campionatul.

„Nici vorbă să revin ca finanțator. Am niște discuții cu Valeriu Iftime, dar nu să vin ca finanțator. Ceva de sponsorizare, este adevărat. Deocamdată este într-o analiză acest proces, nu am tras niciun fel de linie. Se va face înțelegerea la momentul potrivit. Suntem la stadiul de discuții. Suntem prieteni și va avea loc această sponsorizare, fără probleme.

Nu m-am gândit niciodată să mai revin. Îmi trebuie atâta timp să mai cheltui cât am cheltuit (n.r. râde). 50 de milioane de euro. N-are niciun sens, am dat uitării, sub nicio formă. Am luat această decizie atunci când am plecat de la Vaslui”, a spus Adrian Porumboiu, conform digisport.ro.