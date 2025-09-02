Adrian Rus se întoarce în Superliga

Universitatea Craiova l-a transferat pe Adrian Rus, 29 de ani, fundașul central pus pe liber de Pisa.

Rus a fost dorit și la FCSB, însă Gigi Becali a refuzat să plătească 100.000 de euro drept comision către impresarul fundașului central.

„Am găsit fundaș, pe Rus, îmi cere impresarul 100.000. Voi sunteți nebuni, înseamnă că ați luat-o razna. Eu îl transfer pe impresar? În loc să zică mersi că clientul lui găsește echipă…

Ce e asta, e stăpân de sclavi? Atunci îi dau lui bani și să vină gratis, fără bani la impresar, că te vinde sclav impresarul”, declarat Gigi Becali luni, la palat.