Adrian Rus se întoarce în Superliga

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat marți, 02 septembrie 2025, ora 11:16,
Adrian Rus. Foto: Profimedia
Adrian Rus. Foto: Profimedia

Universitatea Craiova l-a transferat pe Adrian Rus, 29 de ani, fundașul central pus pe liber de Pisa.

Rus a fost dorit și la FCSB, însă Gigi Becali a refuzat să plătească 100.000 de euro drept comision către impresarul fundașului central.

„Am găsit fundaș, pe Rus, îmi cere impresarul 100.000. Voi sunteți nebuni, înseamnă că ați luat-o razna. Eu îl transfer pe impresar? În loc să zică mersi că clientul lui găsește echipă…

Ce e asta, e stăpân de sclavi? Atunci îi dau lui bani și să vină gratis, fără bani la impresar, că te vinde sclav impresarul”, declarat Gigi Becali luni, la palat.

universitatea craiovaadrian rus
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport