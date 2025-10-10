Adrian Șut a fost chemat de urgență la națională

Mircea Lucescu l-a convocat de urgenţă pe Adrian Şut la echipa naţională pentru meciul cu Austria.

„Adrian Şut a fost convocat la echipa naţională. A primit convocarea astăzi (n.r. vineri). Noi avem trei jucători de la FCSB… de regulă siamezii sunt doi, în cazul ăsta sunt trei. Iar convocarea asta i-a separat.

Săracul, Ştefan Târnovanu a fost privat de cea mai plăcută companie pentru el, asigurată de Adrian Şut şi Darius Olaru. De azi până marţi, Olaru rămâne singur. Ăsta e triunghiul: Olaru – Târnovanu – Şut. Numele lor de scenă, dragonii. Eu am aplicat să fiu tatăl dragonilor, că mama dragonilor ştim cine e, fiind cinefili”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.ro.