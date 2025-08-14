Adrian Şut, înainte de returul cu Drita: ”Sper să nu mai facem aceleaşi greşeli”

Adrian Şut (26 de ani), mijlocaşul celor de la FCSB, a fost prezent la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Drita şi a oferit ultimele declaraţii înainte de meci.

„Este un meci important, ne poate ajuta să intrăm într-o grupă europeană, ăsta este primul obiectiv. Suntem focusaţi să obţinem un rezultat bun aici, pentru a ne califica.

Am încercat să pregătim destul de bine acest meci. Noi încercăm de la meci la meci să nu primim gol, dar uneori nu îţi reuşeşte. Cred că o să fim mai motivaţi şi mai concentraţi începând de mâine.

Am analizat ce am făcut greşit, sperăm ca mâine să nu mai facem aceleaşi greşeli. Este foarte important pentru noi să trecem mai departe, să jucăm pentru calificarea în Europa League.

Cred că în toate meciurile suntem concentraţi, uneori nu îţi ies toate lucrurile pe teren. Eu sper ca mâine să avem cel mai bun joc al nostru din acest sezon şi să ne calificăm fără emoţii.

(n.r. Cât de importantă e revenirea lui Darius Olaru?) Cu siguranţă, este foarte important pentru noi, este căpitanul echipei. O să fie un ajutor pentru noi”, a declarat Şut la conferinţă.