Adrien Rabiot revine în Serie A

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat marți, 02 septembrie 2025, ora 08:32,
AC Milan a oficializat, luni, semnarea contractului cu mijlocaşul Adrien Rabiot, venit de la Olympique Marseille, potrivit News.ro.

Internaţionalul francez (53 de selecţii, 6 goluri) a efectuat vizita medicală şi se va întoarce astfel în Serie A, la un an după plecarea sa de la Juventus, unde a jucat cinci ani (2019-2024).

Transferul mijlocaşului în vârstă de 30 de ani, căruia îi mai rămânea un an de contract, aduce 10 milioane de euro clubului OM.

Jucător important în sezonul trecut, Rabiot a văzut cum aventura sa la Marsilia a luat o cu totul altă turnură la finalul primei etape, marcată de altercaţia sa cu extrema Jonathan Rowe în vestiarul de la Roazhon Park, după înfrângerea de la Rennes (0-1).

Cei doi jucători au fost trecuţi pe lista transferurilor, iar englezul s-a angajat acum câteva zile la Bologna… următorul adversar al lui Rabiot şi al AC Milan după pauza internaţională.

