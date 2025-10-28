Adversara lui FCSB în Europa League a ajuns la al doilea eșec în trei meciuri de campionat

Dinamo Zagreb, viitoarea adversară a echipei FCSB în Europa League, a fost învinsă de Vukovar 1991 cu scorul de 1-0, luni seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 11-a a campionatului de fotbal al Croației.

Meciul direct are loc pe 22 ianuarie, în Croația

Soarta partidei a fost decisă de golul marcat de Jakov Puljic (53). Vicecampioana Dinamo a suferit al doilea eșec în ultimele trei etape în liga croată.

Hajduk Split este lider în clasament, cu 25 de puncte, urmată de Dinamo Zagreb, 22 puncte, Lokomotiva Zagreb, 16 puncte, Slaven Belupo, 15 puncte, etc. Vukovar este ultima (locul 10), cu 9 puncte.

FCSB o va înfrunta pe Dinamo Zagreb, în penultima etapă a Europa League, pe 22 ianuarie, în Croația.