Africa de Sud a câștigat Rugby Championship pentru a doua oară la rând

Naționala Africa de Sud, campioana mondială, al doilea an consecutiv Rugby Championship, turneul rezervat celor mai bune națiuni ale sportului cu balonul oval din Emisfera sudică.

Departajarea s-a făcut la punctaveraj

Sâmbătă, în ultima etapă a acestei competiții, sud-africanii au învins Argentinei cu 29-27, pe stadionul Twickenham din Londra, la capătul unui meci echilibrat, în care ”pumele’ au condus cu 13-10 la pauză.

Africa de Sud era obligată să se impună, după ce Noua Zeelandă, principala rivală în lupta pentru trofeu, se impusese în deplasare, cu 28-14, în fața Australiei.

În clasamentul final al Rugby Championship 2025, Africa de Sud și Noua Zeelandă au terminat la egalitate, ambele având câte patru victorii și două înfrângeri, însă naționala Springboks a intrat în posesia titlului grație unei diferențe de puncte net superioare (+57 față de +8).

Este a șasea oară când Africa de Sud cucerește trofeul de la debutul acestei competiții, în 1995, dar este departe de recordul Noii Zeelande, triumfătoare în 20 de ediții ale Rugby Championhip, care s-a numit inițial Tri Nations Series.

Clasament final: Africa de Sud 19 puncte (+57), Noua Zeelandă 19 p (+8), Australia 11 p, Argentina 10 p