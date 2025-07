„Ai înjurat-o pe FCSB alături de fanii dinamoviști?” Musi a dat răspunsul pe loc fără ezitare

Dinamo și Botoșani au remizat, scor 0-0, în a doua etapă din Superliga.

Alexandru Musi, noul jucător al lui Dinamo transferat de la FCSB, a recunoscut că a participat la tradiția de a înjura fosta sa echipă, FCSB, alături de galeria dinamovistă. Întrebat la flash-interviu dacă a mers la galerie pentru acest gest, Musi a răspuns sincer: „Vă dați seama, ce puteam să fac, să nu mă alătur?”

Noul jucător al „câinilor roșii” a subliniat că își dorește să se integreze cât mai repede în familia lui Dinamo și că nu este preocupat de reacțiile celor din exterior:

„Noi am fost echipa mai bună, am controlat jocul. A fost un rezultat neechitabil. Vă dați seama, suntem dezamăgiți. Am controlat jocul, dar așa e fotbalul.

Nu cred c-o să conteze rezultatul în lupta pentru play-off, sunt puncte pierdute, dar mergem înainte și dăm totul la următoarele meciuri. M-am simțit foarte bine, mi-a ieșit totul azi, dar mi-a lipsit doar golul. Suntem ca o familie aici la Dinamo și vom reuși să facem lucrurile cum trebuie.

Poate să vorbească cine vrea, pe mine nu mă interesează, eu îmi fac treaba pe terenul de fotbal. Vă dați seama, ce puteam să fac, să nu mă alătur?”, a spus fotbalistul de 21 de ani, transferat de la FCSB la Dinamo vara aceasta.