Aioani, fermecat de fanii Rapidului: „Este ceva superb. Extraordinar de frumos!”

Marian Aioani a ajuns la Rapid în această iarnă după plecarea lui Horațiu Moldovan.

Campionul României din sezonul trecut a fost fermecat de fanii din Giulești. Iată ce a declarat după ce a stat față în față cu suporterii.

„Este ceva superb. Extraordinar de frumos!”

„Este ceva superb, nu mi s-a mai întâmplat până acum. Extraordinar de frumos!

A fost dificil fără suporteri la meci. Ne doream să fie lângă noi, dar ne bucurăm că am câștigat și am putut sărbători împrună. Dinamo și-a dorit foarte mult pentru că era un derby, dar important e că am câștigat și mă bucur că am adus cele trei puncte acasă.

Poate după câștigarea campionatului, da, e cea mai frumoasă seara a mea.

Ne-a motivat (n.r – atmosferaa din Giulești). În repriza a doua am jucat mai bine și am reușit să câștigăm. Asta a fost cel mai important. În deplasare trebuie să câștigi. Acasă nu mai zic, e foarte greu să ne încurce cineva”, a spus Marian Aioani, conform Sport.ro.