Aitana Bonmati a câştigat Balonul de Aur la feminin pentru a treia oară consecutiv

Jucătoarea spaniolă Aitana Bonmati a câştigat Balonul de Aur feminin pentru a treia oară consecutiv.

Jucătoarea de la FC Barcelona s-a impus în faţa compatrioatei sale Mariona Caldentey (Arsenal).

Aitana, la 27 de ani, devine cea mai titrată jucătoare din istorie, după ce s-a impus şi în 2023 şi 2024.

Premiul a fost înmânat de fostul mare jucător spaniol Andres Iniesta.