Aitana Bonmati și Alexia Putellas, printre nominalizatele la trofeul Balonul de Aur 2025. Lista completă a nominalizărilor

Fotbalista spaniolă Aitana Bonmati, dublă deținătoare a titlului, se află, așa cum era de așteptat, pe lista celor 30 de jucătoare nominalizate, în competiția feminină, pentru Balonul de Aur 2025, listă dezvăluită joi, câștigătoarea urmând să fie anunțată pe 22 septembrie, scrie AFP.

Bonmati, finalistă și cea mai bună fotbalistă la recentul EURO 2025 feminin, este una dintre cele cinci jucătoare spaniole nominalizate, printre care Alexia Putellas de la Barcelona, care a câștigat premiul de două ori, în 2021 și 2022.

Englezoaicele, care au învins Spania în finala Euro luna trecută, sunt și ele prezente cu cinci nominalizări, printre care Lean Williamson și Chloe Kelly, două jucătoare de la Arsenal, clubul cel mai reprezentat, cu șapte nominalizări.

Brazilianca Marta se află și ea pe listă. Proaspăt câștigătoare a Copa America cu naționala feminină a țării sale, ea este cea mai în vârstă jucătoare nominalizată, la 39 de ani.

Lista completă a nominalizărilor:

Lucy Bronze (Anglia/Chelsea), Barbra Banda (Zambia/Orlando Pride), Aitana Bonmati (Spania/Barcelona), Sandy Baltimore (Franța/Chelsea), Mariona Caldentey (Spania/Arsenal), Klara Bühl (Germania/Bayern), Sofia Cantore (Italia/Juventus), Steph Catley (Australia/Arsenal), Melchie Dumornay (Haiti/Olympique Lyon), Temwa Chawinga (Malawi/Kansas City), Emily Fox (SUA/Arsenal), Cristiana Girelli (Italia/Juventus), Esther Gonzalez (Spania/Gotham FC), Caroline Graham Hansen (Norvegia/Barcelona), Patri Guijarro (Spania/Barcelona), Amanda Gutierres (Brazilia/Palmeiras), Hannah Hampton (Anglia/Chelsea), Pernille Harder (Danemarca/Bayern), Lindsey Heaps (SUA/Lyon), Chloe Kelly (Anglia/Arsenal), Marta (Brazilia/Orlando Pride), Frida Leonhardsen Maanum (Norvegia/Arsenal), Ewa Pajor (Polonia/Barcelona), Clara Mateo (Franța/Paris FC), Alessia Russo (Anglia/Arsenal), Claudia Pina (Spania/Barcelona), Alexia Putellas (Spania/Barcelona), Johanna Rytting Kaneryd (Suedia/ Chelsea), Caroline Weir (Scoția/ Real Madrid), Leah Williamson (Anglia/Arsenal).