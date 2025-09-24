Ajax este pe urmele lui Daniel Bîrligea. Gigi Becali a dezvăluit suma exactă

Campioana României, FCSB, intră în lupta din faza grupelor Europa League cu un debut important joi, 25 septembrie, pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. În contextul meciului, presa din Olanda anunță că Ajax are scouteri care vor urmări îndeaproape evoluția atacantului Daniel Bîrligea, văzut ca o posibilă soluție pentru echipa din Amsterdam, aflată în căutarea unui vârf.

În fața acestor informații, finanțatorul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a reacționat afirmând că Bîrligea are o clauză de reziliere în contract de 15 milioane de euro, însă consideră că acest preț este sub adevărata valoare a jucătorului, pe care îl evaluează la 25 de milioane de euro. Becali a insistat că, dacă Ajax va plăti clauza, îl va pierde, deși consideră că prețul este prea mic pentru potențialul atacantului.

De asemenea, Becali a anunțat că îl va folosi pe Bîrligea în repriza a doua a meciului cu olandezii pentru ca Ajax să-l poată urmări direct pe teren.

„Dacă ei trimit scouterii, să-l băgăm să joace, nu? O să vorbesc cu oamenii mei, oricum o repriză o să joace Bîrligea. Să-i trimită, Bîrligea o să joace a doua repriză și o să-l vadă.

Suma lui corectă nu există, Bîrligea are o clauză prea mică față de suma lui corectă. Ei îl pot lua la o sumă mult mai mică. Are 15 milioane de euro clauză. Ar fi incorect să-mi ia mie Ajax jucătorul la 15 milioane de euro și el valorează 25 de milioane de euro.

O să plătească clauza, o să mă păcălească, dacă nu am fost deștept. Lasă să mă păcălească, mă las păcălit cu 15 milioane de euro. Dacă ei plătesc 15 milioane de euro, îl vor lua și gata”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.