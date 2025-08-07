Al Hilal plătește 53 milioane euro pentru transferul atacantului Darwin Nunez de la Liverpool

Clubul Al Hilal a ajuns la un acord pentru transferul atacantului Darwin Nunez de la campioana en titre a Angliei, FC Liverpool, pentru 53 de milioane de euro (46,3 milioane de lire sterline), anunță BBC.

Nunez urmează să efectueze vizita medicală înaintea de semna cu echipa din Liga profesionistă saudită.

Internaționalul uruguayan în vârstă de 26 de ani a sosit la Liverpool în iunie 2022 de la formația portugheză Benfica Lisabona, pentru o sumă inițială de 64 de milioane de lire sterline.

Nunez a marcat 40 de goluri în 143 de apariții pentru Reds, dar a fost titular doar în opt meciuri din Premier League în sezonul trecut, când Liverpool a câștigat titlul în Premier League.

Vânzarea lui Darwin Nunez ar spori financiar șansele lui Liverpool a-l recruta pe suedezul Alexander Isak, atacantul rivalei Newcastle United, până la finalul actualei perioade de mercato.

”Coțofenele” au refuzat săptămâna trecută o ofertă inițială de 110 milioane de lire sterline din partea lui Liverpool, deoarece l-au evaluat pe internaționalul suedez în vârstă de 25 de ani la aproximativ 150 de milioane de lire sterline, subliniază BBC.