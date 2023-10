„Albion Rrahmani putea ajunge la FCSB!”-Dezvăluire făcută despre atacantul Rapidului!

Albion Rrahmani a fost adus de Rapid în această vară după plecarea lui Marko Dugandzic. Kosovarul în vârstă de 23 de ani ar fi putut ajunge la rivala FCSB.

Dezăluire a fost făcută de Florin Vulturar. Agentul de jucători a mărturisit că l-a urmărit pe tânărul jucător în disputa de anul trecut CFR Cluj-Ballkani (1-0), din grupele Conference League. Iată ce a spus despre Rrahmani.

„Albion Rrahmani putea ajunge la FCSB!”

„A fost o situație interesantă cu Rrahmani. Eu și partenerul meu am fost să-l vedem la Cluj și a făcut un meci foarte prost. Îl urmăream de ceva vreme și era posibil să ajungă la FCSB dacă făcea un meci foarte bun la Cluj.

Poți să mergi să vezi o dată un jucător și să dai chix. Trebuie urmărit foarte atent, un meci, două nu sunt de ajuns. Nu știu dacă existau șanse să joace la FCSB. Am fost să-l vedem și pe Krasniqi, știam că și cei de la CFR sunt interesați de el, dar s-a accidentat înainte de meci.

Ne-am uitat la Rrahmani și, din păcate sau din fericire pentru Rapid, a făcut un meci prost. A rămas în stand-by și apoi l-a luat Rapid. E un jucător bun, nouă ne-a plăcut foarte mult, dar am vrut să-l vedem într-un meci live și n-a jucat ce trebuie.

Era posibil să ajungă la FCSB. Am fost 3 persoane la Cluj să-l vedem și toți trei am zis că are ceva, dar mai trebuie văzut. Nu am crezut că va ajunge să plece așa repede. Trebuie să-l vezi 2-3 meciuri live și timpul a fost destul de scurt. Nu a trecut mult după meciul de la Cluj și a plecat”, a spus Florin Vulturar, potrivit Fanatik.

În 6 meciuri bifate la Rapid, Rrahmani a marcat 6 goluri și a oferit 2 pase decisive.