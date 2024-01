Albion Rrahmani, revenire cu gol la Rapid: ”Vreau să ajut la câștigarea titlului!”

Echipa Rapid Bucureşti a temrinat la egalitate sâmbătă, în cantonamentul din Antalya, scor 3-3, cu echipa turcă Sakaryaspor. A fost primul meci de pregătire al anului pentru formaţia bucureşteană.

Albion Rrahmani a reușit să marcheze după ce a revenit după accdentare.

El a transmis că își dorește să ajute echipa să câștige titlul.

”Bineînţeles când revii cu un gol la echipă e prefect. Sunt fericit şi am mai avut mai multe şanse să marchez. După trei luni eu cred că e ok cu un singur gol. Am reintrat în programul echipei, m-am antrenat foarte bine şi mă bucur să fiu în cadrul echipei încă de la primul meci.

Al doilea a fost mai penalty decât primul. Nici nu a atins mingea. Arbitrul nu a vrut să ne dea penalty, dar e ok, e doar un meci amical. Când am intrat pe teren a fost emoţionant în interiorul meu. E prea mult să stai pe tuşă trei luni. Sunt foarte bucuros că m-am întors cu gol.

E foarte bine. Am mai jucat şi cu Krasniqi şi ne cunoaşteam foarte bine. Fiecare jucător care vine la Rapid are calitate. Cred că ne va ajuta. Sunt 100% din punct de vedere fizic pentru că m-am pregătit în Kosovo. Am început să mă antrenez singur ca să fiu pregătit. Abia aştept să fiu pe teren pe 19 ianuarie. O să fim ‘on fire’ pe Giuleşti!

E foarte bine. Îmi place să mă bat la titlu. Orice jucător vrea asta. E foarte important pentru noi să mergem înainte şi să forţăm. Sper să ajut echipa şi dacă marchez va fi cu atât mai bine. Vreau în primul rând să ajut echipa să câştige titlul. Sunt gata să fac asta.

Am avut şi mult ghinion pentru că ni s-au accidentat trei titulari şi a fost foarte greu. Ne simţeam pe teren şi ne cunoaştem foarte bine. Acum toată lumea e fericită şi dăm totul la antrenamente ca să fim gata pentru meciurile oficiale”, a declarat Albion Rrahmani, potrivit Fanatik.