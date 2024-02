Albion Rrahmani vrea să domine topul golgheterilor în Liga 1: „Vreau să marcheze peste 20!”

Albion Rrahmani traversează un sezon excelent la Rapid. Kosovarul a marcat din nou în partida câștigată cu Hermannstadt (2-0).

Atacantul și-a propus să depășească borna de 20 de goluri în această stagiune. Iată ce a declarat după prestația foarte bună împotriva sibienilor.

„Vreau să marcheze peste 20!”

„Mă bucur că am fost numit omul meciului, dar mă bucur și pentru echipă. Am luat toate cele trei puncte, asta e cel mai important. Sunt foarte fericit, am jucat bine și am controlat jocul.

(n.r. Nouă goluri, ai vreun obiectiv?) Să fiu sincer, nu m-am gândit, dar normal că vreau să marcheze peste 20 (n.r. de goluri) pentru că sunt atacant și pentru mine golul este obiectivul. Sunt fericit că am marcat din nou. Vreau să continui așa”, a declarat Albion Rrahmani, după victoria cu Hermannstadt (2-0).

În 11 apariții pentru Rapid în acest sezon, Rrahmani a marcat 9 goluri.