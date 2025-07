Alcaraz, după ce a pierdut finala Wimbledon în fața lui Sinner: Cu siguranţă voi reveni

Spaniolul Carlos Alcaraz a declarat, duminică seară, după ce a pierdut în faţa lui Jannik Sinner finala de la Wimbledon, că italianul a meritat victoria şi că va reveni la acest turneu, pe care îl consideră printre cele mai frumoase din circuit.

„Este întotdeauna dificil să pierzi, chiar dacă este în finală. Trebuie să-l felicit încă o dată pe Jannik. Merită cu adevărat şi a fost o săptămână incredibilă pentru tine aici, la Londra. Şi pentru echipa ta, ştiu că ai avut mulţi membri ai familiei şi prieteni care au venit să te susţină. Mă bucur foarte mult pentru tine. Ţine-o tot aşa. E minunat să construieşti o rivalitate frumoasă şi m-ai făcut să progresez în fiecare zi. Felicitări”, a spus Alcaraz.

Despre succesul său din acest sezon, spaniolul a spus că este foarte fericit şi mândru de tot. “La început am avut dificultăţi atât pe teren, cât şi în afara lui. Dar, brusc, am început să aduc din nou bucurie pe teren, iar entuziasmul pe care îl simt de fiecare dată când păşesc pe teren se datorează familiei şi prietenilor mei. Fără ei, nu ar fi fost posibil. Până acum a fost o călătorie minunată şi vreau doar să continui şi să aduc în continuare bucurie pe teren. Am mult de mulţumit echipei mele”.

Alcaraz spune că va reveni la Wimbledon. “Absolut! Cu siguranţă voi reveni. Wimbledon este unul dintre cele mai frumoase turnee din circuit. Mă simt ca acasă de fiecare dată când vin aici. Este un teren atât de frumos şi îmi place să joc în faţa voastră [a publicului]. Atmosfera este incredibilă. Trebuie să vă mulţumesc şi voi reveni cu siguranţă. Trebuie să-i mulţumesc şi regelui Spaniei. Pentru mine, este o onoare să vă am în tribune şi să fiţi aici pentru a mă urmări. Vă sunt foarte recunoscător şi vă mulţumesc din suflet că aţi venit”, a adăugat sportivul.

Tenismanul italian Jannik Sinner, liderul mondial ATP, s-a impus duminică în finala turneului masculin de la Wimbledon, după ce l-a învins pe actualul număr doi mondial, spaniolul Carlos Alcaraz.