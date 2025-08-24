Alcaraz se simte mai bine pregătit acum pentru US Open decât a fost în 2024

Articol de Gabriel Ion - Publicat duminică, 24 august 2025, ora 16:15,
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (2 ATP) a declarat sâmbătă seara că se simte mai bine pregătit pentru US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului care va debuta duminică, decât a fost în 2024, și că va încerca să-l detroneze pe marele său rival, italianul Jannik Sinner, liderul mondial.

El va juca luni seara contra americanului Reilly Opelka

‘Sinner a câștigat ultimele trei turnee de Mare Șlem jucate pe suprafață dură, joacă un tenis incredibil pe această suprafață’, a spus spaniolul în vârsta de 22 de ani, care a câștigat la New York în 2022.

‘Într-un fel, mă inspir de la el pentru a fi pregătit în cazul în care va trebui să-l înfrunt. Sper să-l întâlnesc în finală, așa cum a fost la Roland Garros și Wimbledon’, a adăugat Alcaraz.

Spaniolul conduce cu 9-5 în întâlnirile directe cu Sinner, deținătorul titlului la US Open.

Carlos Alcaraz va debuta la US Open 2025 luni seara contra americanului Reilly Opelka (66 ATP).

