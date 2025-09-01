Alcaraz și Djokovic au ajuns în sferturi la US Open

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, s-a calificat, în sferturile de finală ale turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce l-a învins pe francezul Arthur Rinderknech cu 7-6 (7/3), 6-3, 6-4, duminică, la New York.

Ibericul nu a pierdut niciun set la ediția din acest an a turneului de la Flushing Meadows.

Campionul din 2022 de la US Open va juca în sferturi contra cehului Jiri Lehecka, care s-a impus cu 7-6 (7/4), 6-4, 2-6, 6-2 în fața altui francez, Adrian Mannarino.

”Veteranul” sârb Novak Djokovic, al șaptelea pe lista capilor de serie, a dispus de germanul Jan-Lennard Struff (144 ATP), după o oră și 49 de minute, cu 6-3, 6-3, 6-2.

Este pentru a 14-a oară când Djokovic atinge sferturile de finală la New York, doar legendarul Jimmy Connors având mai multe (17).

În sferturi, Djokovic îl va înfrunta pe americanul Taylor Fritz, finalistul de anul trecut, care nu l-a învins pe sârb în zece confruntări.

Rezultatele înregistrate duminică în optimile de finală ale probei masculine de simplu la US Open:

Novak Djokovic (Serbia/N.7) – Jan-Lennard Struff (Germania) 6-3, 6-3, 6-2

Taylor Fritz (SUA/N.4) – Tomas Machac (Cehia/N.21) 6-4, 6-3, 6-3

Jiri Lehecka (Cehia/N.20) – Adrian Mannarino (Franța) 7-6 (7/4), 6-4, 2-6, 6-2

Carlos Alcaraz (Spania/N.2) – Arthur Rinderknech (Franța) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4