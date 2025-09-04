Alege România sau Turcia? Mircea Lucescu a vorbit despre situația lui Umit Akdag

Mircea Lucescu a abordat situația controversată a tânărului fundaș Umit Akdag (21 de ani), care încă nu a decis dacă va reprezenta România sau Turcia la nivel de națională de seniori. Născut la București din părinți turci, Akdag a impresionat la echipa U21 a României, însă în privința echipei mari, se află încă în dubiu. Antrenorul naționalei a fost clar: nu îl va forța să aleagă echipa tricoloră dacă nu simte o legătură reală.

„Nu pot să discut despre el pentru că nu cunosc situația. Am vorbit o singură dată când era la Toulouse. Discut doar despre jucătorii care sunt în momentul de față. Dacă își dorește să vină la echipa națională este binevenit, fără probleme.

Și dacă nu simte din prima că este român și că joacă pentru noi, atunci prefer să nu-l mai chem. Când ești la echipa națională nu trebuie să te gândești la niciun fel de avantaj. E de ajuns prezența.

Pentru că asta, până la urmă, va fi istoria lor. El trebuie să înțeleagă lucrurile astea și să ia deciziile cele mai bune”, a afirmat Lucescu la conferința de dinaintea meciului amical împotriva Canadei.

În sezonul trecut Umit Akdag a jucat sub formă de împrumut în Franța, la Toulouse, unde a adunat 12 meciuri și a devenit o prezență remarcată. Potrivit transfermarkt, cotă lui de piață este de aproximativ 600.000 de euro.