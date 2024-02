Aleksander Ceferin renunță la șefia UEFA: „Sunt obosit de Covid, de două războaie”

Preşedintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin, a decis să nu candideze pentru un nou mandat în 2027.

„Sunt obosit de Covid, de două războaie”, și-a argumentat Aleksander Ceferin decizia de a nu mai candida pentru un nou mandat de șef al UEFA

El a făcut acest anunț în timpul Congresului forului fotbalistic european de la Paris. „Am decis, în urmă cu vreo şase luni, să nu candidez din nou în 2027.

Motivul este că, după o vreme, fiecare organizaţie are nevoie de sânge proaspăt, dar mai ales că am fost departe de familie timp de şapte ani”, a afirmat Ceferin.

„Sunt obosit de Covid, obosit de două războaie, obosit de proiecte fără rost precum aşa-numita Super-Ligă”, a mai spus slovenul.

Ceferin, care este preşedintele UEFA din 2016, nu va profita astfel de amendamentul aprobat de Congresul UEFA de la Paris care i-ar fi permis să candideze în 2027. El a fost reales prima dată în 2019, iar a doua oară anul trecut, când nu a avut adversar.

„Am fost departe de familia mea timp de 7 ani și la fel se va întâmpla în următorii 3”, a spus Aleksander Ceferin

Congresului UEFA ar trebui să voteze modificarea Articolului 69. Altfel spus, primul mandat parțial al lui Ceferin, început după ce Michel Platini a demisionat, să nu fie luat în calcul ca fiind unul complet.

„Am fost departe de familia mea timp de 7 ani și la fel se va întâmpla în următorii 3. Am spus familiei și câtorva colegi și prieteni ce decizie am luat.

Nu am dorit să îi influențez pe cei din Congres, am vrut ca ei să decidă neștiind ce vă spun, pentru că așa mi se pare cinstit”, a mai transmis slovenul, potrivit Reuters.

Federația engleză a fost singurul membru care a votat împotriva amendamentului de modificare a Articolului 69.

Anterior, a încercat să îi convingă pe cei din Congres ca votul respectivului amendament să se facă separat, nu alături de celelalte. Mișcarea nu a avut succes, doar Norvegia și Islanda fiind de acord.

Luna trecută, fostul internațional croat Zvonimir Boban a demisionat din funcția de director al UEFA în semn de protest față de decizia lui Ceferin de a susține modificări ale statutelor care să-i permită prelungirea mandatului.