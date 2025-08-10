Alertă de caniculă în SUA, la US Open

La US Open 2025 din SUA a fost activată o alertă de caniculă, care transformă competiția într-o adevărată provocare fizică și logistică pentru jucători și fani.

Temperatura pe suprafața de joc poate depăși 50 de grade Celsius, iar organizatorii au implementat un protocol riguros de protecție care include monitorizarea constantă a vremii, acoperișuri retractabile parțial închise pentru a oferi umbră, și sistemul WetBulb Globe Temperature (WBGT) pentru evaluarea stresului termic.

Când indicele WBGT depășește 30 de grade Celsius, se aplică măsuri precum pauze suplimentare între seturi, zone de răcire obligatorii și acoperișuri semideschise. Jucători importanți precum Daniil Medvedev, Diego Schwartzman și Paula Badosa și-au exprimat îngrijorarea privind condițiile extreme, cerând sesiuni nocturne mai lungi sau anularea meciurilor în caz de căldură excesivă.

Pentru siguranța publicului, turneul va distribui ventilatoare portabile, umbrele gratuite și va mări numărul stațiilor de apă potabilă, insistând pe hidratare și evitarea expunerii directe la soare. US Open 2025 se va desfășura între 24 august și 7 septembrie, cu calificările începând pe 18 august.