Alertă la Chelsea! Cole Palmer ar putea rata meciul cu Barcelona, din Liga Campionilor

Cole Palmer, vedeta echipei engleze de fotbal Chelsea Londra, va lipsi de pe gazon până în luna noiembrie din cauza unei probleme persistente în zona inghinală, informează EFE.

Palmer a înscris 18 goluri în 52 de meciuri jucate în sezonul trecut

Mijlocașul englez a început să se confrunte cu această problemă după Cupa Mondială a Cluburilor și a putut disputa în acest sezon doar patru meciuri.

Conform clubului londonez, Palmer va rata meciurile cu Nottingham Forest, Sunderland și Wolverhampton Wanderers, dar ar putea fi apt pentru jocul cu FC Barcelona din Liga Campionilor, de la finele lunii noiembrie.

În sezonul trecut, Palmer a disputat 52 de meciuri, a înscris 18 goluri și a dat 14 pase decisive în toate competițiile.