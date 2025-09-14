Alertă la Dinamo! Jucătorul de naţională s-a rupt şi va lipsi cu Petrolul: „A venit accidentat”

Dinamo parcurge o perioadă de vis în campionat, „câinii” având 5 meciuri consecutive fără înfrângere, iar palmaresul este unul demn de o echipă mare, 4 victorii și un rezultat de egalitate.

În etapa a 9-a din SuperLiga formația din Ștefan cel Mare se va deplasa la Ploiești, pentru duelul cu Petrolul, dar un jucător de bază va rămâne acasă.

Cristi Mihai, indisponibil pentru partida cu Petrolul

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Petrolul, Zeljko Kopic a anunțat că fotbalistul Cristian Mihai este indisponibil din cauza unei accidentări de la echipa națională U21.

Cât despre duelul cu „găzarii”, tehnicianul „câinilor” a transmis că își cunoaște foarte bine adversarul și se așteaptă ca duelul să fie extrem de dificil. Obiectivul este victoria, iar la finalul sezonului regulat calificarea în play-off.

„După această pauză avem tot lotul la dispoziție. Doar Cristi Mihai a venit cu o accidentare ușoară după pauza internațională. Nu va fi pregătit pentru meciul acesta. Mărginean și Mazilu nu sunt pregătiți de joc, deocamdată. Toți băieții sunt ok, în rest.

Petrolul este un adversar greu, foarte agresiv. Trebuie să fim la nivel înalt din primul minut ca să avem performanță bună pe tot parcursul meciului. Trebuie să luăm cele 3 puncte.