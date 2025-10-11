Alertă la Real Madrid! Kylian Mbappe a ieșit accidentat în Franța – Azerbaijan după ce a fost decisiv

Partida dintre Franța și Azerbaijan, din preliminariile Campionatului Mondial, s-a încheiat fără vreo surpriză. „Cocoșii Galici” s-au impus cu scorul de 3-0, însă francezii au suferit o pierdere mare la nivelul lotului, Kylian Mbappe ieșind accidentat.

Kylian Mbappe, accidentat în Franța – Azerbaijan

Așa cum era de așteptat, Franța s-a impus fără drept de apel în fața lui Azerbaijan în preliminariile Campionatului Mondial. Naționala condusă de Didier Deschamps a câștigat la scor de neprezentare în fața azerilor.

Până în minutul 83, Kylian Mbappe a fost cel mai bun jucător al partidei. Atacantul lui Real Madrid a punctat în prelungirile primei reprize, ca mai apoi să ofere o pasă decisivă pentru Rabiot, în minutul 69.

Ei bine, situația atacantului francez a luat o turnură neașteptată în minutul 82 al întâlnirii. Concret, Mbappe a cerut asistența medicilor în urma unui contact, ca ulterior să fie înlocuit de Thauvin, în minutul 83.