Alertă la un club din Liga 1: „E o criză. Trebuie să plece șeful!”

FC Botoșani este ultima clasată, fără vreo victorie în acest sezon. Trupa moldavă are parte de cel mai slab parcurs de la promovarea în primul eșalon în urmă cu un deceniu.

Patronul Valeriu Iftime a vorbit despre situația de la echipă. Se pare că finanțatorul ia în calcul să se retragă de la club.

„E o criză. Trebuie să plece șeful!”

„La Botoșani e o criză. Trebuie să plece șeful, adică eu, la un moment dat. E clar. Nu dau vina pe nimeni. E vina mea. Nu am putut să aleg anul trecut antrenori. Știu ce am greșit. Dar mai pot să fac ceva să schimb? Fac tot ce pot. Am schimbat antrenorul, am adus alți jucători.

Până la urmă, eu joc pe banii mei. E greu să dai 20 de milioane de euro pe an și să mai încerci o dată. Dacă nu va ieși… Se închide prăvălia. Pe noi ne conduce bugetul. Nu ai buget, la revedere! Asta e viața”, a spus Valeriu Iftime, pentru Sport.ro.