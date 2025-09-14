Alessia Orla a încheiat pe locul 2 Cupa Continentală de triatlon de la Oran! Carol Popa, cel mai tânăr sportiv din pluton, s-a clasat pe 10

Rezultate excelente pentru „tricolori” la Cupa Continentală de triatlon Africa Triathlon Cup Oran, concurs desfășurat în acest weekend în al doilea cel mai mare oraș al Algeriei.

A fost o cursă cu 750m înot, 20km pe bicicletă și 5km alergare

Alessia Orla a reușit o cursă solidă și a încheiat pe locul 2, o performanță remarcabilă care confirmă forma sa foarte bună! La rândul lui, Carol Popa, cel mai tânăr sportiv din pluton, a încheiat competiția pe locul 10, un rezultat valoros care arată potențialul uriaș și progresul său constant.

A fost o cursă de sprint, la categoria Elite – seniori, care a început pe plaja de la Marea Mediterană cu 750m înot și a continuat cu 20km bicicletă și 5km alergare.

Carol a pierdut contactul cu primul pluton după prima tranziție și a ieșit din lupta pentru podium.

În vârstă de 19 ani, sportivul de la CSM Constanța a obținut un rezultat bun, luând în calcul valoarea adversarilor, dar și faptul că acumulează puncte importante în clasamentul mondial al seniorilor.

Lipsa de experiență este vizibilă, dar sportivul antrenat de Cristi Doicescu vede ce poate îmbunătăți, unde mai are de lucrat.