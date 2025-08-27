Alex Băluță a prins transferul carierei, după plecarea de la FCSB. A fost prezentat oficial și va fi coleg cu Son și Lloris

Alexandru Băluță, fostul jucător al celor de la FCSB, va evolua în MLS la Los Angeles FC, devenind coleg cu vedete precum Heung-Min Son și Hugo Lloris. Mutarea a fost confirmată oficial de clubul american.

Alexandru Băluță (31 de ani) a semnat cu Los Angeles FC până la finalul sezonului 2025, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Fostul mijlocaș al FCSB-ului vine liber de contract, după ce s-a antrenat singur în ultimele luni, și va găsi în vestiarul clubului american nume sonore, precum Heung-Min Son (fostul star de la Tottenham) și Hugo Lloris (ex-căpitan al naționalei Franței).

John Thorrington, co-președintele și directorul general al Los Angeles FC, a declarat că experiența și versatilitatea ofensivă a lui Băluță reprezintă atuuri în lupta echipei pentru trofee anul acesta.

Acesta este al treilea transfer ofensiv făcut de Los Angeles FC în această vară, după Son Heung-Min și Andrew Moran (împrumutat de la Brighton).