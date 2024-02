Alex Băluță, după golul din meciul cu Sepsi: „Aș da orice ca să merg la Euro”

FCSB a învins-o cu 1-0 pe Sepsi în runda 25 din Superliga. Cel care a marcat golul a fost Alexandru Băluță, care a spus că se gândește la echipa națională.

„A fost un meci destul de greu. Mă bucur din suflet că am reușit și eu un gol de 3 puncte. Ne așteptam la un meci destul de dificil, pentru că Sepsi e o echipă organizată. Cred că merită să fie în play-off. Au făcut un meci bun, mai ales în repriza secundă.

Puteam să facem 2-0, am ratat ocazii mari. În a doua, am avut ocazii, dar ei au avut posesia. Am cedat puțin inițiativa. Am încercat să închidem spațiile, ne-am închis bine și am luat punctele. Mergem cu capul sus, mai sunt și astfel de meciuri.

Suntem la mâna noastră, trebuie să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut. Mai avem lucruri de pus la punct. Cred că cel mai important este să avem tot lotul, în play-off să nu avem accidentați sau suspendați, avem nevoie de toată lumea. Ne recuperăm și ne concentrăm pe următorul meci.

Eram obligați să câștigăm, meciul trecut am pierdut două puncte pe final. Mă bucur că suntem pe primul loc.

Au fost momente grele și pentru mine, încerc să am mai multă răbdare cu mine, să muncesc, să dau tot ce am mai bun. Întotdeauna încerc să rămân cu picioarele pe pământ”, a spus Alex Băluță, la finalul meciului.

Întrebat dacă dorește să meargă la Euro 2024, Alexandru Băluță a spus: „Încerc să cresc de la meci la meci și de ce nu? Fiecare jucător își dorește să meargă la Euro. Și eu îmi doresc. E și asta o motivație, vom vedea la vară. Aș da orice ca să merg la Euro”.