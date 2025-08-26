Alex Băluță, transfer de senzație în MLS. Va juca alături de Heung-Min Son și Hugo Lloris!

Alex Băluță este foarte aproape de cel mai important transfer al carierei sale: fostul mijlocaș ofensiv al FCSB va juca alături de superstarurile Heung-min Son și Hugo Lloris la Los Angeles FC, în Major League Soccer.

Alex Băluță, rămas liber de contract după despărțirea de FCSB, urmează să semneze cu Los Angeles FC, unde cei doi foști jucători ai lui Tottenham, Son și Lloris, sunt deja în lot. Mutarea a fost confirmată de jurnalistul american Tom Bogert. În acest moment, discuțiile sunt foarte avansate.

În perioada petrecută la FCSB, Băluță a strâns 81 de meciuri, marcând 13 goluri și oferind 12 pase decisive. A cucerit două titluri de campion și o Supercupă a României. La plecare, clubul i-a oferit 50.000 euro, iar în funcție de rezultatele europene, mai poate primi bonificații suplimentare.

Acest transfer este considerat o „lovitură de carieră” pentru Băluță, urmând să joace într-un campionat puternic și să fie coleg cu jucători de talie mondială. Totodată, cota de piață a românului este estimată la 868.000 euro și se așteaptă să crească odată cu evoluțiile din MLS.