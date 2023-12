Alex Chipciu a dezvăluit ce planuri are după retragere

Alex Chipciu este jucătorul celor de la ”U” Cluj, iar fotbalistul se simte bine în Ardeal.

Înainte de semna prelungirea cu ”U”, fotbalistul a recunoscut că putea ajunge în vară la FCSB, fost lui echipă.

Recent, el a recunoscut ce planuri are după ce se va retrage.

”După ce mă voi lăsa, voi fi antrenor. Ideea e că încă trăiesc plăcerea şi pasiunea de a mă antrena, de a simţi gustul performanţei, de a fi cel mai bun. Aici e problema, că dacă joci până la 38 de ani, pierzi nişte ani de experienţă ca antrenor.

Am zile şi zile când zic că mă las, termin contractul cu U Cluj şi gata. Nu vreau să nu-mi pară rău că am renunţat. Am colegi care îmi spun, ca Bourceanu: ‘Joacă mă, că mie îmi pare rău că nu am mai jucat’. Nu vreau să am regretul ăsta.

Îmi va fi foarte greu. M-ar atrage şi o poziţie de conducere, dar antrenor vreau să fiu. Am o problemă când simt că toată lumea nu e 100% la meci. Dacă sunt 100% la meci, nu mă interesează că jucăm prost, că ratăm, că dau pe lângă ea.

Atunci mă enervez, iar ca antrenor va fi greu, va trebui să o gestionez cât mai bine. Mă gândesc cât de greu îi este şi lui Mister, care a jucat şi a văzut un alt nivel de fotbal, să ne vadă pe noi făcând anumite lucruri greşite.

Aici va sta antrenorului care vreau să devin. E posibil să nu fiu un antrenor bun. Vreau să fiu pregătit, deja am început şcoala”, a declarat Alexandru Chipciu, pentru sport.ro.