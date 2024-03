Alex Chipciu a făcut show înainte de meciul cu Voluntari: ”Mi-aș fi dorit să luăm campionatul!”

Înainte de meciul celor de la ”U” Cluj, cu FC Voluntari, crucial pentru calificarea aradelenilor în play-off, Alex Chipciu a oferit o serie de declarații spectaculoase.

El a susținut că și-ar fi dorit mai mult să câștige campionatul, decât să fie cu ardelenii pe primele 6 locuri în Superligă.

”Am jucat meciuri cu încărcătură, chiar și aici. Am jucat finala Cupei, anul trecut. Suntem pregătiți, clar. Raportat la pretențiile noastre, ale clubului și buget, și așa mai departe, pentru că ar fi o mare performanță.

Am fi acolo, în primele echipe, am juca meciuri frumoase, importante, lumea ar veni în număr foarte mare. Derby-ul Clujului iar, meciuri cu echipe din București… Ar fi fabulos să intrăm în play-off și, într-adevăr, ar fi o continuare a ce am făcut anul trecut. Dacă stau să mă gândesc, când am venit aici, echipa era adunată, așa. Aveam foarte multe gânduri, că poate o să retrogradăm, poate cine știe ce o să se întâmple. Și unde am ajuns anul trecut, acum clar ar veni ca o completare.

Mai nasol ar fi la anul, dacă ne calificăm în play-off. Ce o să faci? Te gândești să te bați la campionat? Dar, să ne calificăm noi în play-off. Eu, sincer, sunt nemulțumit mereu. Pe la toate echipele pe unde am fost.

Mi-aș fi dorit să luăm campionatul, nu să terminăm în primele 6. Problema e că dacă intrăm în play-off… Locul 4 da, dar locurile de mai sus e greu să le accesezi. Am și experiența de la CFR Cluj. Meciurile din play-off erau diferite ca încărcătură, intensitate și echipele din față greu mai lasă puncte.

Noi, pe viitor clar ne dorim să facem mai mult de locul 6. Să vedem dacă vom reuși. Cred că orice om… Și creierul nostru e făcut de așa natură, că te duci în primele 6 și în următoarea zi ești supărat că nu ești pe locul 4.

Cu siguranță ne vom găsi o altă nemulțumire dacă ne calificăm în play-off. Ceea ce cred că aduce și progresul. Că altfel nu ai cum să progresezi. Automat își dorești mai mult de la anul. Și lumea vrea mai mult. Nu o să mai fie mulțumită cu un loc 6-7 și aia e. Vrea mai sus, ideea e să se și poată.

Clar, clubul a progresat enorm de mult. Au plecat din Liga 4. Adică, să pleci din Liga4, ce au făcut oamenii ăștia aici… Să ajungi în play-off, dacă vom ajunge și cu finala de anul trecut și vedem și în acest sezon de Cupa României, mi se par niște performanțe pe care suporterii le merită.

E greu să rămâi concentrat. Eu am experiența unui meci de la FCSB, cu Iași, când am luat campionatul în ultima etapă, cu Târgu Mureș. Și mi-am dat seama în timpul meciului că cei de la Iași erau toți în careu și noi nu mai puteam să dăm gol și era minutul 70. Ei aveau o determinare atipică la acel meci. I-am întrebat pe cei din staff: ‘Bă, cât e scorul dincolo? Că noi sigur nu mai dăm gol aici’. Eram mai conectat la scorul de acolo.

Suntem la mâna noastră dacă batem și gândul nostru e doar să câștigăm. În cap mi-e doar asta, am și scris pe tablă, dar a șters cineva, că mergem la Voluntari să câștigăm. Îi respectăm și pe ei ca echipă, dar dacă avem un mic gând că mergem să facem egal sau la alte rezultate s-a terminat, ne-am ‘curățat’ din prima. Trebuie să ne gândim doar la noi și depindem doar de noi. Toată lumea e montată doar să câștigăm”, a declarat Alex Chipciu.