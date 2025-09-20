Alex Chipciu, atac la CFR Cluj după înfrângerea cu FC Argeș: „CFR Cluj e mai rău decât noi”

Alex Chipciu a tras un semnal de alarmă după înfrângerea suferită de Universitatea Cluj, 0-1 în fața revelației FC Argeș, subliniind că principalul minus al echipei în acest sezon este jocul ofensiv. Mijlocașul a explicat că plecarea lui Mamadou Thiam la FCSB s-a resimțit puternic în lipsa creativității și a productivității în atac.

În ciuda pierderii și a unui cartonaș roșu care a destabilizat echipa, Chipciu a menționat că Universitatea Cluj are calitate și poate recupera în lupta pentru play-off, chiar dacă performanța din acest început de campionat nu a fost la nivelul așteptărilor.

Universitatea Cluj a obținut până acum doar trei victorii în această ediție de Liga 1 și se confruntă cu dificultăți în ofensivă, dar moralele nu sunt pierdute înaintea următorului meci important cu CFR Cluj. Alex Chipciu este convins că echipa trebuie să se mobilizeze și să producă mai mult pentru a-și atinge obiectivele în sezonul actual.

„Am pierdut. Cred că ne-a destabilizat cartonașul roșu, am intrat în degringolada aia. Știam că ei o să cadă dacă o să avem posesia și mai multe ocazii.