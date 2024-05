Alex Chipciu dezvăluie că a avut oferte de la Dinamo și Rapid înainte să aleagă FCSB: ”Doar la ei voiam să merg”

Alexandru Chipciu, unul dintre cei mai buni jucători români din ultimii ani, a vorbit despre cariera înainte de a ajunge la FCSB.

Jucătorul Universității Craiova a evoluat patru ani și jumătate pentru FCSB, în perioada 2012-2016, și a câștigat trei titluri de campion (2013, 2014, 2015).

De asemenea, Chipciu a fost titular la EURO 2016. Acum, fotbalistul a declarat că a primit oferte de la Dinamo și Rapid înainte să aleagă gruparea ”roș-albaștrilor”.

”Referitor la faptul că am fost crescut la Brașov cu rapidiști, dinamoviști mai puțin, sunt sincer. Eram stelist disperat, dar la momentul când au apărut și Rapid, și Dinamo ca oportunitate și nu era Steaua (n.r. FCSB) la orizont, m-aș fi dus la echipele astea.

(n.r – Dacă aveai ofertă, te duceai?) Da, păi, nu aveam de la Steaua (n.r. FCSB) atunci, nu vorbisem. Și Marius Lăcătuș a ținut cu Dinamo înainte să se ducă la Steaua”, a declarat Alexandru Chipciu, conform Orange Sport.

„Dar am tras să mă duc la Steaua (n.r. FCSB), clar. Am așteptat, am așteptat și asta a fost. Voiam să mă duc la Steaua. Când a apărut, am zis <<Gata, doar asta>>”, a mai adăugat Chipciu.