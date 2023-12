Alex Chipicu a dezvăluit cine a fost modelul său: „Am avut o relație fabuloasă cu el când era antrenor!”

Alexandru Chipciu, fotbalistul celor de la U Cluj, a vorbit despre modelul său în cariera de fotbalist.

Experimentatul mijlocaș a dezvăluit că s-a inspirat de la Mirel Rădoi, fostul internațional român. Iată ce a spus despre tehnicianul de la Al-Bataeh.

„Am avut o relație fabuloasă cu el când era antrenor!”

„Eu am lucrat și cu Mirel la Steaua. A fost liderul suprem pentru mine. Ok, a fost Adrian Ilie când eram mic sau Marius Lăcătuș, dar apoi când a plecat Mirel de la FCSB, am plâns. Am avut o relație fabuloasă cu el când era antrenor. E un tehnician foarte foarte bun, doar că minusul lui este că are prea mare personalitate și nu acceptă nimic. Dacă se întâmplă ceva ce nu îi convine, și-a luat jucăriile și a plecat”, a dezvăluit Alex Chipciu, pentru Sport.ro.